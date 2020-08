Italia, addio al caldo estivo nel weekend: le previsioni

L’Italia è stata soffocata dall’intenso caldo estivo per gran parte di agosto, ma si prevede che le temperature scenderanno drasticamente

Addio caldo torrido, addio estate italiana, o quasi. Forti piogge e violenti temporali interromperanno il caldo torrido estivo nel nord Italia questo fine settimana, hanno detto i meteorologi. Venerdì sono previsti i primi rovesci e temporali nel nord Italia, in particolare nelle Alpi e nel nord ovest, si legge su 3bmeteo.com. I temporali si diffonderanno nel resto del nord e giù in Toscana entro domenica, ha detto, e le temperature scenderanno in media di 10 gradi. Secondo i bollettini meteorologici, il Sud Italia subirà lo stesso effetto entro lunedì o martedì. La perturbazione tra lunedì e martedì porterà alcuni temporali alle regioni centro-meridionali e un calo di temperatura, con la fine del caldo intenso quasi ovunque tranne che in alcuni settori dell’estremo sud, scrive invece ilmeteo.it.

Leggi anche > Paura al porto: barca esplode

Italia, addio estate

Per quanto riguarda le temperature nella maggior parte delle parti meridionali e centrali dell’Italia dovrebbero raggiungere una quota sotto i 30 entro sabato e domenica, prima di scendere addirittura a quota 20 entro martedì. I meteorologi hanno anche avvertito che all’inizio della prossima settimana sono possibili forti venti in molte zone costiere. L’improvviso cambiamento è destinato a porre fine ad un agosto lungo e appiccicoso, durante il quale le temperature sono state regolarmente sui 30 anni in tutto il paese.

Leggi anche > Cosenza, precipita aereo da turismo

Nella prossima settimana, un aumento della pressione garantirà un tempo generalmente bello e stabile, con temperature in aumento, ma senza il caldo intenso, secondo ilmeteo.it. L’estate non svanisce del tutto, ma andrà via il caldo torrido. Il tempo tornerà bello dopo i temporali dei prossimi giorni, specie al nord.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

M.P.