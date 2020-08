La verità sulla morte di Viviana e Gioele, nascosta nell’auto

La verità sulla morte di Viviana e Gioele potrebbe essere trovata nell’auto, la scientifica analizzerà le tracce ritrovate

Novità sul caso Viviana e Gioele, ritrovati morti una ventina di giorni fa nei boschi vicino all’autostrada Messina-Palermo. Prima è stato ritrovato il corpo di Viviana l’8 agosto e solamente il 19 agosto anche i resti di Gioele. Gli inquirenti hanno trovato 6 tracce biologiche all’interno della vettura che guidava la mamma del bambino. Grazie a queste tracce potremmo scoprire di più su quanto è avvenuto quel tragico giorno e ricostruire la morte dei due. L’incidente era avvenuto nella galleria dell’autostrada Messina-Palermo, il bambino di 4 anni viaggiava sui sedili posteriori.

Tuttavia i corpi sono stati ritrovati in dei boschi nelle vicinanze. Un fatto che lascia gli inquirenti perplessi, perché non è chiaro il motivo che può aver spinto la donna a scappare con il figlio in quei luoghi isolati. Forse la donna vedendo il figlio morto ha perso il senno ed è scappata per paura e perché era in stato confusionale e non sapeva cosa fare.

POTREBBE INERESSARTI ANCHE>>>Schianto in moto nella notte: muore ragazzo 18enne

Le tracce saranno analizzate in laboratorio per ricostruire i fatti

Grazie ad alcuni campioni di saliva e sudore forse si potrà raggiungere un idea più chiara sui fatti avvenuti. Ieri dovevano eseguire le autopsie, ma a causa di un ritardo hanno dovuto spostare l’esame a stamattina. Ancora attesa dunque per capire cosa realmente sia successo al bambino e alla madre. Le dinamiche sono sicuramente insolite e pochi sono ormai gli elementi su cui basarsi per scoprire la verità.

Sono passati 22 giorni dall’incidente e del bambino rimangono solo pochi resti difficili da analizzare. Si sa con certezza solamente che la donna dopo l’incidente ha preso in braccio il bambino per scavalcare i guard rail e scappare nei boschi, da chi o da che cosa non si sa.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Cosenza | precipita aereo da turismo | due morti | FOTO

Si sospetta che la donna potesse avere dei problemi gravi di ansia e mania di persecuzione, che l’abbiano indotta forse ad uccidere il figlio. Ma la famiglia nega con forza questa eventualità. Purtroppo sarà difficile capire davvero cosa sia successo in quei giorni, forse non si saprà mai la verità sul caso.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.