Lady Diana risvolto pazzesco dopo 39 anni: spunta una figlia segreta. Sono trascorsi quasi 23 anni dalla morte della Principessa e ancora oggi escono fuori cose assurde

Lady Diana è stata sicuramente una delle figure più amate della storia. La sua è stata un’esistenza avvolta dal mistero, e anche la sua morte non è stato da meno: dell’incidente avvenuto a Parigi si continua a parlarne ancora oggi, perché ci sono tante dinamiche che non sono ancora chiare.

Lady Diana, dopo 39 anni spunta una figlia segreta: “Hanno rubato gli ovuli della Principessa”

A proposito di mistero e di segreti, uno dei più recenti riguarda proprio il suo privato. La rivista americana The Globe ha sganciato una bomba: Lady D ha avuto ha figlia prima di William. Si chiamerebbe Sarah e vivrebbe nel New England. La presunta figlia non sarebbe il frutto di un amore clandestino, anzi, ma di un inganno terribile. Sarebbe a tutti gli effetti figlia biologica di Diana e Carlo.

Pare che uno dei medici avrebbe rubato l’ovulo fecondato di Diana e Carlo per donarlo a sua moglie. Un modo per rubare un po’ di DNA reale? Stando ai fatti riportati in forma anonima, pare che la bambina sia nata nell’ottobre del 1981, cioè otto mesi prima che venisse al mondo il principe William.

La ragazza oggi avrebbe 39 anni e avrebbe scoperto la verità solo a vent’anni, grazie ad un diario dove raccontava i retroscena di questa storia. La ragazza, dopo aver scoperto tutto, ha scelto di avere una vita normale e di restare nascosta. Sempre ammesso che tutto questo sia vero.