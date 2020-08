Laetitia Casta: gli anni per lei non passano mai, bellezza estrema – FOTO

Laetitia Casta. La modella e attrice francese regala scatti sensuali ed artistici ai fan sul suo profilo Instagram. Una bellezza intramontabile

La bacheca del profilo Instagram dell’attrice e modella francese Laetitia Casta dice molto di lei. Nessun accenno alla sua vita privata, nessuna foto dei suoi hobby, delle passioni, dei viaggi o frivolezze che generalmente si pubblicano sui social network. Le sue colleghe nello show business utilizzano questo strumento per far parlare si sè. Lei non ne ha bisogno. Solo foto di repertorio, shooting professionali, copertine e passerelle.

Grande dimostrazione di serietà, sicurezza e maturità di una donna orgoliosa del suo lavoro e dei traguardi raggiunti.

Classe 1978, nata in un piccolo borgo in Normandia, Laetitia Casta ha iniziato la sua carriera da ragazzina, appena 15enne. Un fotografo la notò durante una vacanza a Marine de Sant’Ambrogio, in Corsica. Il resto è storia.

Icona della moda internazionale, ha posato per le copertine di riviste platinate e di rilevanza estrema come Sports Illustrated, Rolling Stone, Elle, Vogue. Testimonial illustre in varie pubblicità di L’Oréal e Victoria’s Secret, dei jeans Guess? e H&M.

Visualizza questo post su Instagram u 2020 alle ore 5:32 PDT

In Italia l’abbiamo conosciuta e apprezzata per la prima volta dopo aver affiancato Fabio Fazio nel 1999 durante la conduzione del Festival di Sanremo.

Dal 2003 al 2013 ha avuto un’intesa storia d’amore con l’attore italiano Stefano Accorsi dal quale ha avuto due figli: Orlando (nato nel 2006), e Athena (2009).

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Michelle Hunziker retroscena choc sulla relazione con Eros Ramazzotti

Laetitia Casta, il trionfo della bellezza e sinuosità della modella francese