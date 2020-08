Ludovica Pagani, bikini animalier manda in estasi i follower – FOTO

Ludovica Pagani con il suo bikini animalier risalta il fisico mozzafiato e inebria il popolo di Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Savana 🐆 #bikini @cuvati #summertime Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani) in data: 26 Ago 2020 alle ore 4:47 PDT

Ludovica Pagani, classe 1995, è un’influencer e modella seguitissima sui social. Il suo profilo Instagram è un tripudio di bellezza e sensualità . Nel suo ultimo post viene immortalata durante le sue vacanze a Forte dei Marmi in un noto club. Nella foto si vede benissimo lo sguardo profondo della Pagani non diretto verso l’obiettivo. Un bikini con stampa animalier esalta la sua figura, dei lacci attorno alla vita ne evidenziano la perfetta silhouette.

Il bikini è abbinato perfettamente allo sfondo maculato della foto dove si intravedono due enormi giraffe, uno splendido effetto fotografico che rievoca la savana, come peraltro riferito dalla stessa.

Vacanze italiane per Ludovica Pagani

Visualizza questo post su Instagram Sardinia 🏝 @hotel_la_rocca_resort_spa #sardegna #summerholiday #holiday Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani) in data: 11 Ago 2020 alle ore 4:47 PDT

Non è la prima volta che la Pagani manda in delirio i suoi 2,6 milioni di follower: numerose le foto in bikini scattate in diverse parti d’Italia. Al pari delle altre bellissime della televisione, la Pagani ha preferito quest’anno concedersi degli attimi di relax rimanendo nel Belpaese.

Ultimi momenti di riposo per Ludovica; come già aveva annunciato, a settembre ritornerà su Radio 105 dopo il breve break estivo.

