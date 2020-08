Maria Giovanna Elmi esalta il marito: l’amore non ha limiti d’età

Una dolce e graziosa Maria Giovanna Elmi esibisce il suo lato sentimentale più acceso, nonostante l’età: “Il rapporto con mio marito è sempre “giovane””

L’annunciatrice e signorina buonasera della Rai, Maria Giovanna Elmi è tornata a far parlare di sè in queste ore. Il tema dell’argomento a lei più caro è quello che riguarda il suo rapporto con l’attuale marito.

Si tratta del suo secondo partner di vita con il quale, nonostante l’età, vive una vita in preda alle affinità di coppia. Un rapporto a dir poco inseparabile quello che lega Maria Giovanna a Gabriele Massarutto.

Pur non accecato dalla fama della notorietà, Gabriele a differenza del primo rappresentante dell’amore per Maria Giovanna veste i panni di un imprenditore di un’azienda di energia elettrica. La musica e lo sport rappresentano per lui due passioni che abitano costantemente nella sua quotidianità.

Insieme vivono una vita piuttosto agiata, considerata la nobilità del lavoro di conduttrice della Elmi, autrice e conduttrice di alcuni programmi Rai di fama come Sanremo e Sereno Variabile. Uscita anzitempo dai riflettori dei palinsesti dell’azienda televisiva, Maria Giovanna Elmi oggi vanta di un gettone di presenza in un talk show televisivo, quale L’Isola Dei Famosi.

Massarutto-Elmi, il volto della felicità che non muore mai: ci sarebbe ancora un sogno nel cassetto