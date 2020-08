Un uomo srilankese di 42 anni è deceduto nel pomeriggio di ieri in un terribile incidente stradale consumatosi a San Rocco, frazione di Marano di Napoli.

Tragico incidente stradale nel pomeriggio di ieri a San Rocco, frazione di Marano, comune in provincia di Napoli. Secondo una prima ricostruzione, uno scooter, condotto da un uomo srilankese di 42 anni, si è scontrato con un carro attrezzi. Un violento impatto che non ha lasciato scampo al 42enne. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo alla guida del mezzo a due ruote. Intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della polizia municipale di Marano che hanno provveduto ai rilievi per risalire alle cause e ricostruire la dinamica dell’incidente mortale.

Leggi anche —> Schianto tra scooter ed auto sulla statale: muore un motociclista

Napoli, terribile scontro tra scooter e carro attrezzi: uomo 42enne perde la vita

Un uomo è deceduto nel pomeriggio di ieri, martedì 25 agosto, in un incidente stradale consumatosi ieri a San Rocco, frazione del comune di Marano, in provincia di Napoli. A perdere la vita un cittadino dello Sri Lanka di 42 anni. Secondo quanto riferito dalla stampa locale e dalla redazione de Il Mattino, la vittima viaggiava a bordo del proprio scooter, quando improvvisamente, all’altezza di via Paolo Borsellino, si è scontrato con un carro attrezzi. Un impatto molto violento che è costato la vita al 42enne per cui ogni tentativo di soccorso è risultato vano.

Sul luogo della tragedia è sopraggiunto il personale medico del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso del conducente dello scooter, avvenuto praticamente sul colpo. Intervenuti, oltre ai soccorsi, gli agenti della polizia municipale ed i carabinieri della compagnia di Marano che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica del sinistro.

Leggi anche —> Bambina precipita dalla finestra da un’altezza di 10 metri: è gravissima

Leggi anche —> Uomo travolto ed ucciso da un’auto mentre attraversa la strada: tragedia in serata

Quello verificatosi nel pomeriggio di ieri, come riporta Il Mattino, è l’ennesimo incidente che si consuma nella zona periferica del comune in provincia di Milano negli ultimi mesi.