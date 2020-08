Oggi è la Giornata Internazionale del Cane. 6 modi per festeggiare

Giornata Internazionale del cane. Una data significativa per festeggiare i nostri amici fedelissimi a 4 zampe, compagni di vita e membri della famiglia

Il 26 agosto è una data speciale. Dal 2004 infatti si festeggia proprio oggi la Giornata Internazionale del Cane. 24 ore dedicate ai nostri amici a quattro zampe, compagni fedelissimi dell’uomo da circa 36 mila anni. Resti fossili attestano la presenza di cani addomesticati anche in tempi più antichi.

Di grande o piccola stazza, a pelo raso e non, con orecchie lunghe o piccoline, da compagnia, da guardia, da terapia, impiegati nelle forze dell’ordine o nelle squadre di salvataggio… i cani hanno un’unica cosa in comune: il legame indissolubile con l’umanità e l’infinito profondo affetto che sanno donare in maniera assolutamente incodizionata.

Lo scopo dell’istituzione di questa giornata è quello di sensibilizzare sul problema dei cani abbandonati nei canili e incoraggiare l’adozione donando loro la felicità di vivere in una famiglia. Milioni di questi animali vengono tuttora considerati dei giochi dei quali ci si può stancare e disfarsene come fosse niente. Vengono quindi lasciati per strada o in rifugi dai quali non usciranno mai più.

La Giornata Internazionale del Cane è un appuntamento che ci ricorda che la “razza pura” non equivale a più affetto, adottare un cane significa salvare la sua vita e in un certo senso anche la propria.

Giovanna Salza, presidente di Ca’ Zampa, gruppo in Italia di centri per il benessere degli animali domestici, tiene a sottolineare come diversi studi attestino scientificamente come la presenza di un cane a casa sia fondamentale per il benessere della famiglia. Crea coesione nella gestione dello stesso animale, stempera le tensioni. Aiuta persone con problemi di depressione, spinge alla socialità, è importantissimo per gli anziani che vengono portati maggiormente ad uscire, camminare e tenersi in forma, i più piccoli hanno un compagno di giochi unico, è un sostegno fisico e psicologico migliorando l’autostima.

Giornata Internazionale del Cane: come festeggiare alla grande

Adotta un cane nel rifugio più vicino a te

Adotta un cane nel rifugio più vicino a te

2. Fai una donazione ad un ente che si occupa di animali abbandonati

3. Organizza un dog party per il tuo cucciolo e i suoi amici a quattro zampe

3. Organizza un dog party per il tuo cucciolo e i suoi amici a quattro zampe

4. Regala al tuo cane un nuovo giochino

5. Porta il tuo cane a fare una bella passeggiata in spiaggia o in campagna

6. Fai al tuo cane e a tutti quelli che incontrerai per strada un milione di coccole