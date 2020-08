Barca esplode durante il rifornimento di carburante: paura al porto

Nelle scorse ore, una barca è esplosa ed è stato avvolta dalle fiamme mentre effettuava il rifornimento di carburante nel porto dell’Isola di Ponza.

Momenti di terrore nel porto di Ponza nel pomeriggio di oggi, quando un’imbarcazione è esplosa mentre era in corso il rifornimento di carburante. Fortunatamente non si sono registrate vittime o feriti e la famiglia che si trovava a bordo del motoscafo è riuscita a gettarsi in mare prima che l’imbarcazione venisse avvolta dalle fiamme. I testimoni presenti sull’isola hanno raccontato di aver sentito prima un boato e poi visto le fiamme, immagini documentate da diversi video ripresi dai passanti e poi pubblicati sui social network.

Ponza, barca esplode durante il rifornimento di carburante: paura nel pomeriggio

Prima un forte boato, poi l’esplosione ed una lunga cortina di fumo. Questo quanto accaduto intorno alle 14 di oggi, mercoledì 26 agosto, sull’isola di Ponza (Latina) dove un motoscafo è esploso. L’imbarcazione, stando a quanto riferito dalla redazione di Fanpage, avrebbe preso fuoco mentre stava facendo rifornimento presso il porto. A bordo vi era una famiglia, due genitori ed il figlio, che fortunatamente è riuscita a mettersi in salvo in tempo gettandosi a mare. Non si registrano, difatti, vittime o feriti, ma solo un grande spavento.

Ad assistere alla scena decine di passanti che hanno ripreso le fiamme ed il fumo alzatosi dal motoscafo con gli smartphone, video poi pubblicati sui social network. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per spegnere l’incendio, operazioni a cui hanno preso parte anche gli uomini dell’equipaggio del traghetto Carloforte di Laziomar che si trovava vicino al motoscafo. L’imbarcazione, riporta Fanpage, è stata trainata lontano dalla banchina in modo da mettere in sicurezza il porto che è stato momentaneamente chiuso, come da protocollo in questi casi.

Dalle prime informazioni, riferisce Fanpage, pare che l’esplosione ed il conseguente rogo possano essere stati causati da un guasto al motoscafo durante il rifornimento o dalla fuoriuscita di carburante. Circostanze su cui stanno facendo chiarezza gli uomini della Guardia Costiera ed i Carabinieri, intervenuti sul posto.

