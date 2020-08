View this post on Instagram

La vecchiaia ti fa bella! 🌹 guardandomi in questa immagine provo un senso di dignità. E nonostante le rughe, mi trovo attraente. 🤍 mi sono fatta una promessa; quella di saper invecchiare come hanno fatto le mie nonne, restando salde nell’animo e portatrici di saggezze, che purtroppo le donne spaventate dal passare del tempo, non avranno. 🙏🏼🌹 #namaste #iosonocosi #rositacelentano #wise #oldandwise #vecchi #old #saggezza #amen