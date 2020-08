Arriva il posto fisso ma la professoressa è già in pensione

Lʼex professoressa di diritto di 67 anni si è vista recapitare la mail dallʼufficio di reclutamento di Massa Carrara. “Mi sento presa in giro”

“Ma si rende conto? Ho avuto il ruolo quando ero già in pensione”. L’ex professoressa di diritto di Massa Carrara, Paola Fortunati, ha ricevuto da poco la mail che le annuncia l’arrivo del posto fisso a scuola, peccato che lei sia già andata in pensione.

Nelle parole della professoressa si percepisce sconforto per un sistema scolastico che non funziona come dovrebbe, anello debole di un Paese che negli anni ha sempre voluto investire in grandi opere e progetti che poco avevano a che fare con la crescita formativa.

Lei che di anni ora ne ha 67, di cui 20 di precariato e 2 concorsi vinti alle spalle, si è vista arrivare una mail dall’ufficio reclutamento del proprio comune: “Siamo lieti di annunciarle la nomina in ruolo”, ovvero il posto fisso nell’istituto dove per anni è stata una precaria.

Paola Fortunati: “Mi sento beffata e mi dispiace per i giovani”

Si sente presa in giro, dopo anni spesi per i suoi studenti e nessuna carta che le accertasse l’autorevolezza dei ciò che era e ha svolto con amore e dedizione.

“Mi sento beffata e mi dispiace per i giovani che iniziano adesso e non hanno la certezza della sistemazione della loro carriera”. La delusione di Paola è anche maggiore perché l’assegnazione delle cattedre arriva un anno in ritardo e a quest’ora lei avrebbe sicuramente un trattamento pensionistico differente e una qualifica tale da evitarle amarezza e delusione personale per una vita fatta di sacrifici.

“C’è una grande differenza tra la legge scritta e quella applicata dagli uomini” – direbbe ora ai suoi ragazzi la professoressa di diritto – “per me si è trasformata in un paradosso, ma il mio è solo uno dei tanti casi di un sistema che purtroppo non funziona”.

