Grande delusione tra gli ammiratori di Paolo Bonolis. Il quiz show ‘Avanti un Altro’ non andrà in onda. Lo conferma Sonia Bruganelli, moglie del conduttore tv.

È tanta la delusione dei fans di ‘Avanti un Altro‘, il quiz show umoristico condotto dalla inossidabile coppia composta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Infatti in queste ore si è appreso che la trasmissione non andrà in onda a settembre. Un appuntamento che in molti davano per scontato e che attendevano con trepidazione.

LEGGI ANCHE –> Carlotta Mantovan | addio alla tv | non la vedremo più in Rai

Ma Sonia Bruganelli, moglie di Bonolis, ha confermato la cosa in un messaggio comparso sul suo profilo personale Instagram. E la notizia viene ribadita anche dal settimanale ‘Tv Sorrisi e Canzoni’. Bisognerà aspettare il 2021 per rivedere Bonolis e Laurenti di pomeriggio su Canale 5. Ma intanto sono aperti i casting per partecipare ad ‘Avanti un Altro’. Ed è sempre la Bruganelli a fornire delle informazioni in merito, lei che fa parte della società Sdl 2005 che cura per l’appunto la scelta dei concorrenti.

LEGGI ANCHE –> Lutto ad Amici, scomparso uno dei volti storici del programma di Maria

Avanti un Altro, la spiegazione: parla Sonia Bruganelli