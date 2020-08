Non ci sarà più Carlotta Mantovan ad accompagnarci di mattina su Rai 3. Al suo posto ecco un altro volto televisivo femminile che spiega il perché di ciò.

Visualizza questo post su Instagram #hairstylist #mypersonal #sunnydays☀️ #summerdays #nofilterneeded #loveyou #mystar Un post condiviso da Carlotta Mantovan (@carlottamantovan2612) in data: 6 Ago 2020 alle ore 8:10 PDT

Sugli schermi Rai nei programmi del palinsesto 2020/2021 non vedremo più Carlotta Mantovan. La moglie dell’indimenticabile Fabrizio Frizzi non sarà in nessuna trasmissione della tv di Stato. Al fianco di Michele Mirabella ad ‘Elisir’ – che ritorna al posto di ‘Tutta Saluta’ sempre condotta dall’esperto 77enne pugliese – ci sarà Benedetta Rinaldi.

LEGGI ANCHE –> Benedetta Mazza, bellezza spiaggiata al mare – FOTO

Quest’ultima viene da un anno in cui a sua volta è rimasta in panchina. Ma al settimanale ‘Nuovo Tv’ la stessa Rinaldi spiega come stanno le cose. A suo dire, Carlotta Mantovan avrebbe scelto di sua spontanea volontà di lasciare Rai 3. “Per questo motivo io sono serena, non le ho soffiato il posto”.

LEGGI ANCHE –> Benedetta Parodi al mare si riposa dalla tv, in costume è fantastica

Carlotta Mantovan, Benedetta Rinaldi la sostituirà da Mirabella