Continuano le proteste per il caso Blake e nel mentre la polizia comunica il nome dell’agente che ha ferito il giovane. Lo sfidante di Trump chiede giustizia

Gli Stati Uniti sono ancora una volta scossi dalle proteste antirazziste. Non si placa l’ondata che chiede giustizia e che spesso sfocia in risse e scontri. Un sentimento di protesta e di rivalsa contro la violenza usata dalla polizia nei confronti degli afroamericani, che non si è mai placato in America ma che è riesploso tre mesi fa a seguito della morte di George Floyd, l’afroamericano soffocato dagli agenti di polizia a Minneapolis e che oggi continua.

Si perché oggi l’America fa i conti con un nuovo sconvolgente caso di estrema violenza da parte delle autorità, quello che ha coinvolto Jacob Blake. Il 29enne è stato sparato da un agente con diversi colpi alla schiena a Kenosha, Wisconsin, e ora è paralizzato.

Ora le autorità del Wisconsin hanno annunciato di aver identificato il poliziotto che ha sparato. Sette i colpi che sono arrivati alla schiena all’afroamericano ferito gravemente.

Caso Blake, Biden promette giustizia

In una conferenza stampa le autorità hanno fatto il nome di Rusten Sheskey, un agente con sette anni di servizio al dipartimento di polizia di Kenosha. L’agente avrebbe sparato mentre teneva il giovane Blake dalla camicia, lui che era stato già “aggredito” con il taser dai colleghi e stava comunque scappando cercando di entrare in auto.

Qui gli agenti della polizia hanno ritrovato, sotto il pianale nel lato guidatore, un coltello. Per gli agenti al momento non c’è nessuna accusa. L’attorney general del Wisconsin ha solo annunciato: “L’indagine prosegue”.

Nel mentre arrivano anche le parole di Joe Biden, candidato democratico alla Casa Bianca, che si rivolge direttamente alla famiglia di Jacob Blake. Biden si espone e promette giustizia per il 29enne che pare sia per sempre destinato a rimanere paralizzato.

“Abbiamo bisogno di mettere fine alla violenza e di unirci per chiedere giustizia”, ha detto lo sfidante di Trump in un messaggio che non lascia equivoci.

