Covid, arriva la firma per il vaccino dall’Unione Europea

Covid-19, l’Unione Europea ha firmato il contratto del vaccino. Dopo mesi in laboratorio e ricerche finalmente la luce in fondo al tunnel

Finalmente arrivano buone notizie. La Commissione Europea ha firmato, per conto degli Stati membri dell’Ue, il primo contratto con una compagnia farmaceutica, Astra Zeneca, per prenotare un eventuale vaccino Covid, rendendo l’accordo formalmente efficace. Con il contratto si ha la possibilità di acquistare 300 milioni di dosi del vaccino di Astra Zeneca, con l’opzione di ulteriori 100 milioni di dosi da distribuire agli Stati in base alle relative popolazioni.

Covid-19, si lavora sul vaccino