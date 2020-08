Cristina Donadio, in acqua con i segreti nascosti: fan incuriositi – FOTO

Una soluzione di bellezza vintage a ripetizione per la dama di Gomorra, Cristina Donadio in costume. Sfida di coraggio per i fan di Instagram

Sulle frequenze Instagram delle bellezze mediterranee entra a gamba tesa un nuovo volto di Gomorra. Sull’onda di “Donna Imma” protagonista assoluta della serie televisiva più vista degli ultimi anni, ecco che i fan possono iniziare a fare due pesi e due misure con Cristina Donadio.

La sfida social ha finalmente inizio; sarà il destino a decidere chi tra le due conquisterà le redini del clan del fascino più glamour e vintage di tutto il mondo social.

Dopo il successo di “Scianel”, in qualità di protagonista del sequel Gomorra, Cristina è pronta a rilanciare la sua immagine di donna coraggiosa. Proprio così recita il copione della sua vita, con un’infanzia e adolescenza molto difficili. Diventa presto madre alla tenera età di 16 anni e anche lei al pari della collega “Donna Imma” ama profondamente le sue radici partenopee.

Con l’istinto di personaggio mediterraneo, legato alle tradizioni del luogo deve molto alla sua famiglia che l’ha accompagnata senza mai abbandonarla al suo destino. Si trova per caso ad intraprendere il percorso da attrice da teatro, fino ad accorgersi che questo è il mondo che fa davvero per lei.

Cristina Donadio nel mare trasparente chiude l’estate in “bellezza”