Elisabetta Canalis, treccine e cappello di paglia per la sua giornata al lago – FOTO

Elisabetta Canalis dopo la lunga vacanza sarda è tornata in California, gli ultimi scatti al lago però sono incantevoli e rapiscono i fan

Ormai la bella ex velina è tornata in California da dieci giorni, luogo dove il marito svolge l’attività di chirurgo ortopedico e lei invece è impegnata come responsabile fitness. Elisabetta Canalis ha trascorso tutta l’estate in Sardegna tra Cagliari e Olbia con figlia Skyler Eva e il marito Brian Perri in piena serenità e con l’intento di far conoscere alla figlia la sua amata terra d’origine.

Oggi però Elly si è concessa una giornata al Parco statale di Emerald Bay, al confine con il Nevada, dove si trova un bellissimo lago dove praticare sport acquatici e trascorrere del tempo in relax. Canoa e pranzo con amici per lei e il marito che si sono intrattenuti con la figlia e il cane Nello.

Gli scatti condivisi la vedono in bikini color carne, trecce basse e un cappello di paglia. Abbronzatura accentuata e un fisico scolpito per lei che è da sempre molto attenta: tra palestra ed alimentazione sana, la sarda è un vero e proprio splendore.

Elisabetta Canalis ha festeggiato la giornata internazionale del cane con Nello