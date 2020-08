Emma Marrone e la fine della sua battaglia: “Sono morta e risorta”

Emma Marrone ha voluto condividere con il pubblico una splendida notizia: la battaglia che per anni ha combattuto è stata vinta, la cantante è ufficialmente guarita

Emma Marrone è una delle artiste italiane più amate. In dieci anni di carriera si è sempre contraddistinta per il suo talento ma anche e soprattutto per la sua tenacia e forza di volontà. Sempre schietta, non ha mai avuto paura di condividere con il pubblico non solo cosa le accadeva in ambito lavorativo, ma anche nella sfera privata. Per quanto riguarda la sua salute non ha mai fatto mistero del problema che è riuscita a superare in giovane età, poco prima di entrare nella scuola di “Amici di Maria De Filippi“, e non si è nascosta neanche lo scorso anno.

Poco prima dell’uscita del suo nuovo album “Fortuna“, Emma è stata costretta a fermarsi e prendersi una pausa per affrontare dei problemi di salute. Non aveva chiaramente spiegato di cosa si trattasse ma la frase “Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia“, con la quale aveva comunicato la notizia, aveva fatto immediatamente pensare al ritorno di un tumore. Dopo aver subito un delicatissimo intervento alle ovaie, Emma ha comunicato la riuscita dell’operazione ed è tornata al lavoro nei mesi successivi.

Arriva la buona notizia: Emma è guarita

Emma si è raccontata in una lunga intervista a “Grazia”, in uscita oggi, e ha parlato anche della sua salute comunicando una splendida notizia. Una quindicina di giorni fa ha ricevuto una telefonata dal medico. Ha subito pensato al peggio, “Ci risiamo, ho immaginato che dovessi ricominciare da capo“, invece il medico le ha comunicato di essere guarita. “Mi ha detto che, in base agli ultimi esami, sono uscita definitivamente dalla malattia. Ecco, in quell’istante sono morta e risorta“.

A pochissimi giorni dall’uscita del suo nuovo singolo “Latina“, Emma è attualmente impegnata anche nelle registrazioni di X Factor che la vedrà ricoprire le vesti di giudice per la prima volta. Un periodo ricco per la cantante che è riuscita a godersi anche delle vacanze con gli amici e in famiglia. Un’estate che non dimenticherà facilmente questa, anche e soprattutto per il risvolto positivo di una battaglia che può dichiarare ufficialmente vinta.

