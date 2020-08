Kim kardashian nuova foto: ma il dettaglio più importante non si vede

Kim Kardashian condivide una foto ma il dettaglio più importante non si vede, promuove il profumo della sua linea

Kim Kardashian in arancione è meravigliosa per promuovere il profumo della sua linea KKW Fragrance. Infatti la Kardashian scrive nella didascalia che non ha importanza cosa indossa, perché in ogni caso sopra al look mette il suo profumo preferito che si chiama crystal gardenia della sua linea KKW Fragrance. Il marchio di profumi ha oltre 1 milione di follower su Instagram quindi pare aver riscontrato parecchio successo. Ma d’altronde qualunque cosa che faccia la Kardashian diventa immediatamente di moda e successo.

Anche la sorella più piccola, Kylie Jenner ha avviato da tempo una linea di cosmetici di grande successo, la Kylie cosmetics. Il profilo Instagram del marchio è seguito da più di 24 milioni di persone, ha più successo della sorella maggiore.

Le sorelle Kardashian imprenditrici di successo

Le sorelle Kardashian, che in totale sono 5, più il fratello Rob fanno 6 figli, tutti quanti chi più chi meno di successo. Tra tutti però spiccano Kim e Kylie, simili in tutto e complici. Le due giovani si contraddistinguono per l’innata dote imprenditoriale e la grande ambizione. Entrambe nel campo della cosmetica, condividono la stessa passione. Kylie però sia in termini di marketing che di fatturato ha ottenuto risultati migliori rispetto alla sorella.

Tempo fa era anche finita sulla copertina di Forbes, come giovane imprenditrice billionaria. Solo recentemente era uscita la notizia che non era mai stata bilionaria e che la valutazione della sua azienda era sbagliata. In ogni caso rimane comunque più che miliardaria a tutti gli effetti. Le due sorelle concorrono da sempre per essere in testa, ma anche se Kim ha cominciato prima, Kylie fa numeri maggiori. Mentre la piccola Jenner si concentra sul suo unico marchio di cosmetici. La sorella maggiore ha anche una linea di biancheria intima che si chiama SKIMS.

Visualizza questo post su Instagram Spice Girls Un post condiviso da Kim Kardashian West (@kimkardashian) in data: 16 Lug 2020 alle ore 12:09 PDT

Su Instagram Kylie è in testa con ben 192 milioni di follower, mentre Kim ne ha 186 milioni. Anche le altre sorelle khloe, Kourtney e Kendall riscuotono parecchio successo su Instagram, si aggirano tutte sui 100 milioni di seguaci. Rob invece non ha il successo delle sorelle, ma porta a casa 1,9 milioni di followers.

