Dramma al lago, dispersa in acqua bambina di soli 12 anni

Una bambina di 12 anni risulta dispersa nelle acque del Lago di Como ad Abbadia Lariana, in provincia di Lecco. In corso ancora le ricerche.

Ore di apprensione ad Abbadia Lariana, in provincia di Lecco, dove una ragazzina di soli 12 anni di origine gambiana risulta essere dispersa nella acque del Lago di Como. Secondo le prime informazioni, come riporta Lecco Today, la piccola sarebbe entrata in acqua insieme alla madre intorno alle 14 di oggi, ma improvvisamente le due hanno avuto qualche problema. La 12enne sarebbe stata portata via dalle correnti del Lago ed a riva è riuscita ad arrivare solo la donna. Immediatamente sono scattate le ricerche che si stanno ancora svolgendo in queste ore ed a cui hanno preso parte i Vigili del Fuoco, i carabinieri e gli agenti della Polizia Locale. Intervenuti, riferisce Lecco Today, anche i soccorsi del 118 ed un elicottero della Guardia di Finanza che sta sorvolando la zona.

Chiusa dai carabinieri la spiaggia, dove si sono consumati i fatti per permettere le ricerche dei soccorritori.

