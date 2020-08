Malika Ayane e l’annuncio ai fan: “Finalmente ci rivediamo” – FOTO

Malika Ayane annuncia sui social una splendida notizia: la cantante torna sul palco e avrà la possibilità di rivedere i suoi fan. Ma non sarà da sola

Malika Ayane comunica con entusiasmo al pubblico il suo ritorno sul palco. “Finalmente ci rivediamo!” scrive, annunciando la sua partecipazione all’evento dei Seat Music Awards. In diretta dall’Arena di Verona Carlo Conti e Vanessa Incontrada presenteranno il 2 e il 5 Settembre l’evento musicale che verrà trasmesso su Rai1. Malika farà parte del cast di artisti che si esibiranno nella serata di sabato. Insieme a lei ci saranno anche Ghali, Il Volo, Ermal Meta, i Modà, Mahmood, Irama, Piero Pelù, Max Pezzali, Alessandra Amoroso, i Boomdabash e moltissimi altri. Molti di questi hanno espresso la propria felicità nel tornare a esibirsi dinnanzi a una platea di persone, dopo lo stop forzato degli ultimi mesi, e Malika non è stata da meno.

I Seat Music Awards a sostegno dei lavoratori del settore

I Seat Music Awards sono stati organizzati non solo per regalare al pubblico un temporaneo ritorno alla musica dal vivo, ma anche per raccogliere fondi da destinare ai lavoratori del settore. Il ricavato dalla vendita dei biglietti sarà infatti destinato a “Covid-19 – Sosteniamo la musica“, il fondo sostenuto da Spotify di Music Innovation Hub. Lo scopo è quello di aiutare tutti coloro che sono stati profondamente colpiti dalla situazione venutasi a creare a causa del Coronavirus. Lo stop degli eventi ha lasciato senza lavoro milioni di persone e gli artisti negli scorsi mesi si sono impegnati per rendersi portavoce di tutti loro e appellandosi al Governo italiano.

Si tratterà quindi di un evento benefico che darà la possibilità ai musicisti di tornare sul palco e al pubblico di godersi uno spettacolo. La vendita dei biglietti è attualmente attiva sul sito di Ticketone. I posti, dovendo rispettare le norme di sicurezza, saranno limitati. Per chi non riuscirà a essersi, l’appuntamento sarà su Rai1 in prima serata.

