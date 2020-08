Ostia, bambino autistico fa le bolle di sapone: la vicina chiama i vigili

Ostia, un bambino con autismo gioca con le bolle di Sapone ma una vicina decide di chiamare i vigili perché si sporca il balcone.

Brutta vicenda ad Ostia. In un condominio alcuni vicini hanno pesantemente litigato a causa del passatempo di un bambino. Come raccontato da ‘Il Messaggero’, un bimbo di appena otto anni e autistico amava giocare con le bolle di sapone. L’anima innocente aveva sviluppato questa passione nel lungo periodo di lockdown: come tanti suoi coetanei, il piccolino soffriva la permanenza forzata in casa. La vicina di casa, infuriata per la quantità di acqua e sapone che veniva riversata costantemente sul balcone, ha deciso di mandare prima una lettera con l’avvocato e poi di chiamare i vigili.

Bimbo di 8 anni gioca con le bolle sul balcone: la vicina chiama i vigili