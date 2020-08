Paola Saulino, fascino vertiginoso e proibito: nudo da censura – FOTO

Una Paola Saulino mozzafiato non smette mai di sorprendere con quelle iniziative al limite della normalità. I fan assistono basiti alla sua performance

Una perla dell’amore proibito in giro per i social rende accattivante ogni pensiero, irto di sogni sensuali per i fan. Così Paola Saulino disegna un’altra parabola arcuata e vincente su Instagram. Lei, partenopea e tifosissima del Napoli si è lasciata andare, come suo solito, all’ennesimo scatto fuori dai confini della normalità.

Paola è una blogger e influencer a tutto tondo che ha iniziato la carriera direttamente in discesa, alimentando la sua notorietà in seguito al Pompa Tour, in occasione del referendum costituzionale del 2016. Appena diplomata, intraprende subito il percorso di star teatrale a Napoli fino alla partecipazione al Festival di Cannes, dove ha iniziato a dare spettacolo puro tra il pubblico presente.

In attesa del suo uomo ideale già vanta di un inestimabile bagaglio di preferenze su Instagram. Oltre 1 milione sono i followers, amanti delle sue performances da censura.

In una recente intervista si è “sbottonata” sul modello di uomo che vorrebbe al suo fianco: altezza e muscoli nella sua ricetta preferita. Profili fisici, tipici di Zlatan Ibrahimovic e Romelù Lukaku che scatenerebbero volentieri la sua gloriosa libidine, già nota a tutti.

LEGGI ANCHE —–> Costanza Caracciolo insieme al suo amore: lato A strepitoso, unica – Foto

Paola Saulino, artista mediterranea col “vizio” del senza veli: un sogno da stropicciarsi gli occhi