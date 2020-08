Penélope Cruz su Instagram, il mini dress che fa impazzire il web – FOTO

Penélope Cruz, l’attrice spagnola conosciuta in tutto il mondo, in un mini dress che fa impazzire il popolo di Instagram.

Visualizza questo post su Instagram 🌷🌷🌷🌷😘 @lancomeofficial @nicobustos #new #lancome Un post condiviso da Penélope Cruz (@penelopecruzoficial) in data: 27 Ago 2020 alle ore 4:07 PDT

Penélope Cruz, l’attrice spagnola più amata, posta sul suo profilo Instagram una foto semplicemente sublime: viso acqua e sapone, capelli neri che si adagiano perfettamente sul viso e che evidenziano il suo sguardo penetrante. L’attrice si fa immortalare seduta su una poltrona adornata con fiori rosa. Quello che salta subito all’occhio è certamente il suo minidress; sulle tonalità del lilla, arricchito da delle rouches che evidenziano la scollatura. Gli apprezzamenti provengono da tutto il mondo e in tutte le lingue, rivolte alla bellissima e bravissima attrice.

Nel 2021 il nuovo film di Pedro Almodóvar

Visualizza questo post su Instagram Happy birthday @herb_ritts I miss you!! ❤️ @herbritts Un post condiviso da Penélope Cruz (@penelopecruzoficial) in data: 14 Ago 2020 alle ore 4:25 PDT

L’attrice, attualmente testimonial del noto brand di lusso Lancôme, è una dei punti di riferimento per il regista spagnolo Pedro Almodóvar; insieme hanno girato infatti dal lontano 1997 ad oggi ben sei film. Il regista ha annunciato che questo sodalizio continuerà nel 2021, gireranno insieme il film Madres Paralelas.

Molti ricorderanno l’attrice quando nel 2004 è stata scelta da Sergio Castellitto per far parte del cast del film Non ti muovere, estratto dal romanzo della moglie, Margaret Mazzantini. Un’interpretazione perfetta della Cruz grazie alla quale ha ricevuto numerosi riconoscimenti.

