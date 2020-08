Salerno, Salvini cerca la campagna elettorale in Covid Center: respinto

Salvini decide di irrompere al Covid Center di Salerno, seguito dalla sua entourage più qualche politico locale. Arriva il no

Quando la politica raggiunge livelli tali da tentare di fare campagna elettorale ovunque, anche in luoghi dove gli accessi non sono così facili con una pandemia in atto. E così, Salvini decide di irrompere al Covid Center di Salerno, chiaramente seguito dalla sua entourage più qualche politico locale. Il tentativo però, trova il secco no del direttore dell’ospedale Ruggi. Il dirigente ha chiaramente spiegato il tutto in un comunicato diffuso:

“In relazione all’iniziativa di cui non è mai pervenuta preventiva richiesta a questa Direzione che ha visto irrompere in Ospedale il Segretario della Lega accompagnato da altri politici candidati locali, si precisa quanto segue:

1) Le norme di sicurezza e prevenzione legate all’emergenza Covid non consentivano e non consentono l’ingresso in Ospedale di persone estranee, a tutela della sicurezza dei pazienti e dell’interno personale. Nemmeno i familiari dei degenti, anche in casi di particolare gravità, possono accedere. E’ stato un atto non rispettoso delle regole, inopportuno in relazione anche all’attuale fase emergenziale e quanto determinatosi sarà oggetto di approfondimento.

Salerno, il comunicato del direttore

2) Da un anno e mezzo, la Direzione dell’AOU Ruggi, come quella di tutte le Aziende Sanitarie della Campania, si attiene rigorosamente a una precisa disposizione firmata dal Presidente della Regione, che vieta ad esponenti di tutti i partiti di entrare negli ospedali per motivi politici, tanto più in periodo elettorale.

Gli ospedali sono luoghi di sofferenza e di cura, non di demagogia, in ogni Paese civile”.

Un comunicato forte che fa emergere il livello al quale si arriva a fare campagna elettorale e politica in Italia. Una campagna aspra e costante che non guarda alle regole di prevenzione di una pandemia che non ha ovviamente colori politici e di pelle.

