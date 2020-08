Seat Music Awards 2020, i cantanti in gara all’Arena di Verona

Anche se per l’emergenza Covid si faranno senza pubblico, avranno però lo stesso luogo i Seat Music Awards 2020 all’Arena di Verona

I Seat Music Awards 2020 vedranno l’Arena di Verona senza pubblico per via delle norme antiCovid. La kermesse canora si terrà dal 2 al 5 settembre. Andiamo a scoprire insieme chi saranno i protagonisti che saliranno sul palco della città veneta. Molti cantanti hanno partecipato anche al Festival di Sanremo 2020. Il 2 settembre si alterneranno sul palco: Biagio Antonacci, Alessandra Amoroso, Francesco De Gregori, Claudio Baglioni, Antonello Venditti, Andrea Bocellli, Elisa, Emma, Ligabue, Gianni Morandi, Eros Ramazzotti, Zucchero, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Tiziano Ferro e Andrea Bocelli. Tra gli ospiti ci saranno Giorgio Panariello, Leonardo Pieraccioni, Ficarra e Picone e Amadeus.

Seat Music Award 2020: i cantanti in gara e i presentatori

I Seat Music Awards 2020 saranno presentati da Carlo Conti (per la nona volta) e Vanessa Incontrada (è l’undicesima volta che lo presenta). Per la seconda serata i cantanti che potremo vedere su Rai Uno saranno Annalisa, Gigi D’Alessio, Diodato, Ghali, Il Volo, Modà, Mika, Nek, Tommaso Paradiso, Umberto Tozzi, Francesco Renga, Enrico Brignano, Francesco Gabbani, Malika Ayane, J-Ax, Fabrizio Moro, Max Pezzali, Fabrizio Moro, Enrico Nigiotti, Marco Masini, Levante, Mahmood, Fred De Palma e Anitta. Questa volta la kermesse sarà dedicata ai lavoratori dello spettacolo, settore in crisi dall’inizio dell’emergenza sanitaria e che ha visto pochi aiuti da parte del governo.

Alle 16 del 6 settembre Nek farà un viaggio da Sassuolo a Verona per incontrare i suoi colleghi come The Kolors, Rocco Hunt e Ana Mena, Mario Biondi, Gigi D’Alessio, il Volo, Clementino, Bugo, Mario Biondi, Ermal Meta, Giusy Ferreri e tanti altri.