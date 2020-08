Selvaggia Lucarelli: “Per Aurora Ramazzotti nessuno fiatò.” Dialogo via social

Selvaggia Lucarelli ha pubblicato un ardito paragone tra la vicenda che ha visto similmente protagoniste Chanel Totti e Aurora Ramazzotti. La risposta di quest’ultima

Una tredicenne al mare con il suo papà. Le forme che si plasmano lentamente, età di cambiamenti, di dubbi, contrasti ed incertezze. Ci siamo passati tutti. Belli o brutti, alti o bassi, longilinei o in carne… non importa.

L’adolescenza rimane quel periodo meravigliosamente di trasformazione che lascia a volte cicatrici profonde se non lo si accetta e affronta con la dovuta calma e supporto da parte degli adulti.

Capita però che ci siano adolescenti e adolescenti. Immaginate di essere figli di personaggi sempre sotto le luci dei riflettori e di vivere, conseguentemente, tale bagliore di riflesso. Ora immaginate inoltre di essere sbattuti sulla copertina di una rivista che vende migliaia di copie, seguita sul web, durante un momento di massima intimità, a mare in costume da bagno con il proprio genitore, a soli 13 anni, senza aver avuto la possibilità di scegliere quel tipo di vita fatta di rotocalchi e jet set.

Non sappiamo cosa possa aver provato Chanel Totti vedendosi sulla pagine del settimanale Gente, il suo lato B in bella vista e il paragone da quattro soldi con quello della madre. No, non possiamo nemmeno immaginarlo. C’è qualcuno che può invece, che conosce benissimo il dolore di accettarsi quando il proprio corpo viene scandagliato centimetro per centimetro da perfetti sconosciuti, commentato, giudicato, confrontato con quello della persona che ti ha messo al mondo, con la quale, anche la psicologia più spiccia, sottolinea l’inevitabile scontro in giovane età.

Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e Michelle Hunziker, l’argomento lo conosce perfettamente, lo ha vissuto sulla propria pelle. Lo ha sottolineato anche la giornalista e blogger Selvaggia Lucarelli, la quale ha pubblicato sul suo profilo facebook un vecchio scatto della rivista Oggi di qualche anno fa in cui la Ramazzotti e la celebre madre vennero ritratte di spalle, stesso costume e stessi beceri paragoni.

Il lato B di una quattordicenne sbeffeggiato da tutti: “Tua madre è più bella”, “Ha già la cellulite”.

Leggi anche >>> ERA LA MUSA DI GIORGIO ARMANI. OGGI HA 60 ANNI. CHI È E COSA FA ADESSO

Selvaggia Lucarelli: “Urge un cambio di sensibilità”