Valentina Vignali, magie in bikini | La sua top 5 incanta i fan – VIDEO

Valentina Vignali in bikini: il suo grande pubblico di fan rimane stupito di fronte ad un suo video pubblicato tramite il proprio profilo Instagram

Valentina Vignali non finisce mai di sorprendere i suoi ammiratori. Per i pochi che ancora non la conoscessero, la ragazza, originaria di Rimini, è una talentuosa giocatrice di basket nonché una famosissima modella ed influencer. La giovane è molto celebre anche nel piccolo schermo. Infatti è apparsa all’interno di note trasmissioni televisive dal grande seguito di pubblico, come Grande Fratello 16 e Uomini e Donne. Ma è soprattutto il web dove spadroneggia.

Infatti sui social network è una vera e propria reginetta. Basta leggere il dato dei follower per rendersi conto del successo riscosso da Valentina su Instagram. Sono 2 milioni e 300mila gli utenti che seguono il suo profilo. Insomma la classe 1991 è sicuramente tra i personaggi più apprezzati sul social che abbiamo in Italia. L’ennesima conferma è giunta a seguito della pubblicazione di un suo breve video.

Valentina Vignali in bikini, numeri da capogiro in poche ore – VIDEO