Ambra Angiolini, in total black tra le montagne, fantastica – FOTO

Ambra Angiolini saluta il Trentino e posta su Instagram una foto immersa nella natura. Tenuta sportiva e un fisico da fare invidia

Vacanze al termine anche per Ambra Angiolini che come altri vip ha condiviso su Instagram uno scatto per salutare i posti in cui è stata e apprestarsi a tornare alla quotidianità. Gli ultimi giorni di agosto si sa, sono i più tristi, per chi ha vissuto un mese inteso all’insegna del divertimento e del relax.

Ambra, come molti altri vip, si è concessa anche dei momenti di adrenalina pura in questa estate 2020 post Covid. Voglia di libertà e di forte emozioni quella scatenata dalla quarantena che ha fatto sì che molti abbiano scelto delle vere e proprie prove di coraggio.

In Trentino Alto Adige, insieme al suo compagno, Massimiliano Allegri, l’attrice si è messa alla prova con il volo della zipline più alta d’Europa. Un lancio a strapiombo sulla valle di Marebbe di oltre un minuto. Velocissimo ma pieno di adrenalina per un’ebrezza inaudita. A seguirla anche Allegri e tutto documentato su Instagram.

Ma per Ambra che ja scelto le vacanze italiane è ora di salutare la montagna e scendere di quota.

LEGGI ANCHE -> Belen Rodriguez nostalgica nei luoghi che erano di Stefano De Martino – FOTO

Ambra Angiolini saluta le vacanze: “Ora scendo”