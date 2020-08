Antonella Mosetti, dècollète mozzafiato sotto il sole scatenato: che panorama! – VIDEO

Un tripudio da “vecchia guardia” per Antonella Mosetti, esibizionista per eccellenza della bellezza universale: un VIDEO caliente spopola sul web

Se gli angeli della bellezza esistessero, Antonella Mosetti ne avrebbe incarnato uno. Nonostante non attraversi un buon periodo, la showgirl romana sbalordisce tutti con prestazioni di bellezza da urlo.

Negli scorsi mesi ha fatto parlare di sè, protagonista indiscussa del mondo dei Vip del Grande Fratello, insieme alla figlia Asia. Quest’ultima si era invaghita di un partecipante, con la folta concorrenza alle spalle e mamma Antonella, insegnante del fascino primordiale è intervenuta con l’istinto di una leonessa da foresta.

Antonella Mosetti non ha mai smesso di girare a ruota libera tra le bellezze dei luoghi tricolore e l’ultima sua performance divina risale a poche ore fa, tra lo splendore di una delle isole più grandi del tirreno: la Sardegna.

Al pari di tante persone, giunte lì con il tema del divertimento stampato nei pensieri, Antonella è stata “complice” di quella serata scoppiettante al “Bilionaire” dove la maggior parte dei turisti è risultata positiva al coronavirus.

Un tampone in più anche per lei ed ora la 45enne showgirl romana deve per forza di cose arrestare la sua corsa, dentro le mura di casa per la positività contratta.

Antonella Mosetti, un bacio al sole per i fan: la sua “positività” non tramonta mai