Ballando con le Stelle, l’annuncio di Milly: “Dopo Peron un altro positivo”

Due casi di positività nel cast di Ballando con le Stelle. A dirlo la presentatrice che ha comunicato gli esiti dei test in un video su Instagram

Anche Ballando con le Stelle fa i conti con i contagi da coronavirus. Il seguitissimo programma di Rai 1 pronto per il suo ritorno nel mese di settembre è travolto dall’emergenza sanitaria. Il primo positivo era risultato il ballerino Samuel Peron. Da qui test per tutto il cast e ora c’è il risultato.

“Abbiamo il risultato dei tamponi, siamo tutti negativi salvo Daniele Scardina“. Il pugile, ex di Diletta Leotta, è dunque il secondo positivo di tutto il cast della trasmissione. Lo ha spiegato la padrona di casa Milly Carlucci in un video pubblicato su Instagram. Un aggiornamento in piena regola per il pubblico della trasmissione che è in fibrillazione.

Scardina, come Peron, è tornato da poco dalla Sardegna, nota per essere stata negli ultimi giorni luogo di diversi focolai. Il pugile “ha passato le vacanze nella stessa zona in cui era Samuel Peron – ha spiegato la conduttrice – Daniele e Samuel non hanno sintomi importanti, quindi magari risolviamo anche questa situazione rapidissimamente”, si è augurata Milly.

LEGGI ANCHE -> Ambra Angiolini, in total black tra le montagne, fantastica – FOTO

Ballando con le Stelle, tutto secondo i protocolli

Visualizza questo post su Instagram Cari amici, come promesso, vi diamo nuovi aggiornamenti su @ballandoconlestelle Un post condiviso da Milly Carlucci (@milly_carlucci) in data: 27 Ago 2020 alle ore 2:58 PDT

Milly Carlucci, vista la situazione molto delicata, ci ha tenuto a precisare che tutto nel programma viene svolto secondo i protocolli e le regole di sicurezza.

“Per quanto ci riguarda siamo in strettissimo contatto con la struttura Rai che fa il monitoraggio in questa situazione e siamo nella mani di una struttura romana che si occupa di questo” ha rassicurato tutti la padrona di casa per togliere ogni dubbio e incertezza su quanto fatto.

La conduttrice di Ballando con le Stelle ha spiegato che il programma rientra “nel protocollo di sicurezza degli sport di contatto, come la pallacanestro e il calcio”. Il monitoraggio costante e continuativo tramite il tampone assicura che la situazione sia sotto controllo. E per la prossima settimana nuovi tamponi per tutti assicura Milly “per confermare la negatività e allenarci in sicurezza”.

LEGGI ANCHE -> Chiara Ferragni abbracciata al suo Fedez, lato B in primo piano, che schianto – FOTO

E infine un messaggio e un appello rivolto a tutti: “Ballando è il mio amore, ma prima di tutto vengono la salute e la sicurezza. Vi ricordo di potare la mascherina“, ha concluso Milly Carlucci.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale , seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter