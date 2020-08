Beautiful, anticipazioni puntata 31 agosto: l’sms di Liam

Beautiful, anticipazioni: mentre Xander si mette sulle tracce di una prova che incastri definitivamente Thomas, Liam tenta il tutto per tutto.

“Tutti contro Thomas” in quel di Beautiful, dove il giovane figlio di Ridge Forrester è diventato (piuttosto meritatamente) il bersaglio di buona parte dei personaggi. Dopo che Hope ha accettato di sposarlo, ma gli ha anche chiesto del tempo per elaborare la cosa, molti si sono messi in moto per fermare le nozze. Brooke non è convinta della scelta della figlia così come Liam, che la ama ancora. Nel frattempo, Xander le sta tentando tutte per trovare la prova che incastri Thomas e dimostri che è stato lui a uccidere Emma. Il giovane Avant ha già tra le mani alcuni filmati e dei dati GPS, ma sembra che questo non basti a convincere Zoe.

Beautiful, anticipazioni: Liam vuole riconquistare Hope?

Dalle anticipazioni americane scopriamo che Liam proverà il tutto per tutto, contattando Hope e chiedendole di parlare. Hope riceverà quindi un sms dal suo ex marito e questo la lascerà molto turbata. Tutti sanno che ama ancora Liam, ma per qualche motivo sembra che la loro relazione non abbia futuro. Tuttavia, quando il figlio di Bill Spencer la raggiungerà, troverà ad aspettarlo una piacevole sorpresa: Booke lo ha preceduto ed è intenzionata quanto lui a bloccare questo matrimonio.

Sempre dalle anticipazioni americane, scopriamo che Xander tenterà di forzare le resistenze di Zoe. La fidanzata continua ad essere convinta che Thomas non c’entri niente con la morte di Emma, ma Xander è sempre più convinto che l’altro stia nascondendo qualcosa.

