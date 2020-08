Bonus PC e internet da 500 euro: a chi spetta | I requisiti ISEE

Il Ministero dello Sviluppo Tecnologico ha dato disposizione del Bonus PC e internet da un minimo di 200 a un massimo di 500 euro per le famiglie italiane

È in arrivo il Bonus PC e internet per le famiglie italiane. Si tratta di un incentivo messo a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Tecnologico. Servirà all’acquisto di PC e tablet e varierà da un minimo di 200 euro a un massimo di 500 euro. L’obiettivo del Governo tramite questo bonus è quello di dotare famiglie e imprese di dispositivi tecnologici colmando così il cosiddetto divario digitale tra la parte più povera e quella più ricca del Paese.

Per riuscire in questo scopo, l’Esecutivo ha stanziato almeno 200 milioni di euro. In questo modo i potenziali beneficiari potrebbero esser quantomeno 2,2 milioni di famiglie in condizione di difficoltà economica. Allo stesso tempo è stato disposto un fondo indirizzato alla digitalizzazione delle imprese. In questo senso il bonus previsto varierà da un minino di 500 euro per l’attivazione di connessioni internet fino a 30 Mbps ad un massimo di 2.000 euro per l’attivazione di connessioni fino a 1 Gbps.

Bonus PC e internet, cosa prevede l’incentivo per le famiglie | Qual è il tetto massimo di reddito ISEE