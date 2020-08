Calciomercato Juventus, idea Suarez per l’attacco: i tifosi sognano un tridente stellare

La Juventus, secondo varie indiscrezioni di calciomercato, starebbe pensando seriamente al centravanti del Barcellona Luis Suarez per rinforzare l’attacco.

La Juventus è ancora alla ricerca di un attaccante che possa andare a completare il reparto offensivo della squadra di Andrea Pirlo. A sorpresa, tra i vari nomi accostati dai numerosi rumors di mercato alla società bianconera, è apparso quello di Luis Suarez. Il fuoriclasse uruguaiano non rientrerebbe più nei piani del Barcellona che starebbe già pensando alla cessione. L’ipotesi per il centravanti bluagrana è concreta considerando che il giocatore potrebbe arrivare a parametro zero, ma il problema è legato all’ingaggio che rappresenterebbe una cifra pesante per le casse della Vecchia Signora.

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, colpo a centrocampo: a breve le visite mediche

Calciomercato Juventus, idea Luis Suarez per l’attacco: i tifosi sognano un tridente stellare

L’attaccante del Barcellona Luis Suarez sarebbe il nuovo obiettivo di calciomercato della Juventus. Secondo varie indiscrezioni di mercato, confermate anche dalla redazione di Sky Sport, i bianconeri avrebbero messo nel mirino il giocatore uruguaiano in uscita dal Barca. Il Pistolero non rientrerebbe più, difatti, nei piani del nuovo allenatore della squadra spagnola Ronald Koeman e starebbe trattando la rescissione anticipata del contratto, in scadenza nel 2021. In tal modo, Suarez potrebbe arrivare a Torino a parametro zero rappresentando un gran colpo di calciomercato nonostante i 33 anni sulla carta d’identità.

Il problema legato all’operazione sarebbe, però, legato all’ingaggio dato che la Juventus dovrebbe garantire all’uruguaiano uno stipendio che dovrebbe aggirarsi tra i 12 ed i 14 milioni di euro netti a stagione. Una cifra sicuramente imponente, ma non del tutto fuori dalle possibilità del club bianconero in cerca da tempo di un attaccante. Per quanto riguarda le slot extracomunitari, come riporta Sky Sport, la Juventus non avrebbe nessun problema nonostante l’arrivo di Arthur e McKennie, dato che l’attaccante 33enne possiede il passaporto italiano dopo il matrimonio con Sofia Balbi.

Il possibile arrivo di Suarez a Torino ha sicuramente entusiasmato i tifosi che già sognano un tridente stellare con Dybala e Cristiano Ronaldo, che sembrano entrambi intenzionati a rimanere alla corte di Pirlo.

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, in lizza per Lionel Messi anche i bianconeri

In carriera Suarez ha messo a segno in 612 presenze, con le maglie di Groningen, Ajax, Liverpool e Barcellona, 406 e 231 assist, a cui si aggiungono le 59 reti con la maglia della Nazionale maggiore dell’Uruguay. Un bottino che rende il Pistolero tra gli attaccanti più forti e più prolifici del panorama mondiale.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.