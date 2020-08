Cecilia Rodriguez sa come far girare la testa ai suoi ammiratori: l’argentina ha condiviso uno scatto meraviglioso sui social mettendo in mostra le sue curve.

Cecilia Rodriguez è una donna incantevole: gli scatti dell’argentina sui social fanno letteralmente impazzire i follower. Chechu è seguitissima su Instagram: il suo account vanta ben 4,3 milioni di follower. La showgirl, in questa estate bollente, ha condiviso numerosissimi scatti bollenti in bikini. La piccola Rodriguez, poco fa, ha messo in rete un selfie spettacolare deliziando la platea del web.

Il favoloso selfie di Cecilia Rodriguez: seno in primissimo piano