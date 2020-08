Chiara Ferragni abbracciata al suo Fedez, lato B in primo piano, che schianto – FOTO

Chiara Ferragni super sexy in piscina insieme a suo marito. Occhiali da sole e natiche al vento ma la faccia del rapper preoccupa

Ultimi giorni di vacanze in Sardegna per Chiara Ferragni e Fedez che a breve torneranno a Milano. La coppia, tra le più seguite e famose dello showbiz, quest’anno è rimasta in Italia e non si è spostata dal Bel Paese. Estate 2020 all’insegna delle meraviglie del nostro territorio per l’influencer e il cantante che da diverso tempo ormai sono in Sardegna, in una bellissima villa sparsa tra le montagne.

Un posto di classe, con tanto di piscina e campo da basket sul quale Fedez ama allenarsi, ma lontano dalla calca di gente. I Ferragnez se ne sono stati per conto loro in rilassanti momenti tra bagni in piscina e in barca, cene tra amici e scherzi familiari. Con loro il piccolo Leone e le sorelle di Chiara, Francesca e Valentina.

Le Ferragni in questi giorni sardi non si sono risparmiate con le loro mise e hanno fatto girare la testa a tutto il web. Uno stuolo di fan, considerando l’altissimo numero di followers di Chiara, tra costumi succinti e outfit calienti. Una nuova Chiara dunque, più spinta e audace che piace molto a chi la segue.

Chiara Ferragni in piscina, il costume è hot ma la faccia di Fedez…