Chiara Nasti in nero è molto sensuale, i fan in delirio-FOTO

Chiara Nasti in total black è pazzesca, l’influencer scatena il web come sempre con la sua sensualità

Chiara Nasti condivide un’altra foto ed è pazzesca, i follower in delirio ma ci sono anche molti haters. Sicuramente il carattere forte della bella napoletana ha fatto si che una grossa fetta di utenti non apprezzi il suo profilo Instagram e la sua persona in generale. Si vede nei commenti sottostanti le foto che posta, l’ultima in total black ha riscosso molti commenti negativi sul fisico della giovane e sul suo gusto nel vestire.

C’è chi scrive parole pesanti come “Sei la tipica napoletana pesante“. In molti la attaccano dicendo che è troppo magra e volgare nel vestire, sarà invidia o davvero non approvano le scelte della giovane blogger. In ogni caso per tanti haters che ci sono, appaiano anche quelli che la amano e la venerano per la sua bellezza. In ogni caso Chiara ha sempre dimostrato di non fregarsene molto di tutti i commenti negativi che riceve e di chi la critica o attacca. Quindi questi commenti non sortiscono nessun effetto sulla bella ragazza, che continua a vivere la sua vita senza il parere altrui.

Criticata per il suo aspetto e anche per la sua relazione

La Nasti non viene criticata solo per l’aspetto fisico e il suo gusto nel vestire, ma anche per la nuova relazione con il calciatore tedesco Niklas Dorsch. Il loro amore è nato inaspettatamente in un supermercato a Mykonos, qualche mese fa. I due entrambi in vacanza si sono piaciuti da subito e nonostante le difficoltà per la diversità di lingua, sono riusciti a capirsi e ad innamorarsi a quanto pare. La stessa influencer ha infatti ribadito più volte di amare già il calciatore e per questo gli haters si sono scatenati dandole della ridicola. Sostengono che non sia possibile che siano innamorati dal momento che si frequentano da appena 2 mesi.

Eppure esistono i colpi di fulmine e questo sembrerebbe uno di quei casi. Anche il calciatore tedesco ignora i commenti negativi e fa una dimostrazione commentando sotto alla foto tanto criticata di loro due, scrivendo “Ti amo”.

