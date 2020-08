Scappano da un ristorante cinese-giapponese di Cirié senza pagare il conto e lasciano un biglietto denigratorio

Una storia che mette davvero tristezza quella avvenuta ai danni di un ristorante cinese presso Cirié: sette ragazzi, di età compresa tra i 15 e i 19 anni, si sono resi protagonisti di un episodio in cui ignoranza e pessimo gusto la fanno da padroni.

E’ accaduto la sera del 25 agosto. I sette ragazzi si sono recati in via Maurizio, al ristorante cinese-giapponese “Majide” e hanno ordinato secondo la formula dell’ “all you can eat”, per cui si mangia ciò che si vuole a prezzo fisso. Dopo essersi rifocillati, però, lasciano il ristorante senza pagare il conto, ammontante a 180 euro. Non ancora appagati, fanno trovare sul tavolo un bigliettino con insulti e allusioni alla responsabilità circa la diffusione del Covid19 in Italia.

I ragazzi sono stati finalmente identificati ma lasciano una scia di amarezza, non solo nel gestore del locale, ma in chiunque sia dotato di un sano spirito civico.

Ciriè: si scusano i ragazzi scappati senza saldare il conto e minimizzano sul biglietto ingiurioso

Grazie ai due ragazzi che si sono recati volontariamente in Caserma, dopo la denuncia ai carabinieri di Cirié da parte del proprietario del locale, si è potuto risalire agli altri partecipanti. Dopo aver saldato il conto con le dovute scuse e fornito, come motivazione dell’accaduto, la mancanza di denaro, i ragazzi hanno ridimensionato il contenuto offensivo del biglietto.

Trovare il biglietto sul tavolo sarebbe stato un caso fortuito, in quanto qualcuno lo avrebbe “dimenticato” semplicemente, senza aver l’intenzione di offendere qualcuno.

A questo punto, sarà però la Procura di Ivrea e quella dei Minori a decidere sul da farsi. La denuncia presentata contro i ragazzi, da parte del proprietario del locale, riguarda il mancato pagamento e la discriminazione a sfondo etnico.

