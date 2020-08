Clizia Incorvaia posta una foto in bikini pazzesca, sotto una dedica-FOTO

Clizia Incorvaia condivide uno scatto su Instagram in bikini, è stupenda e sotto una dedica speciale

Visualizza questo post su Instagram Miss you ♥️♾ Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia) in data: 27 Ago 2020 alle ore 6:20 PDT

Clizia Incorvaia su Instagram condivide una foto stupenda con dedica. Nella didascalia scrive “Miss you” con il simbolo dell’infinito accanto alla scritta. A chi sarà dedicato il messaggio? Probabilmente al suo bel Paolo Ciavarro, che infatti commenta sotto la foto con lo stesso simbolo dell’infinito e un cuoricino blu. I due giovani innamorati si sono separati momentaneamente per motivi lavorativi.

Paolo infatti è volato a Milano dove si sta preparando per il nuovo programma che andrà in onda su Italia 1, Disconnessi. Al suo fianco due bellissime ragazze, Paola Di Benedetto e Giulia Salemi. In questo nuovo programma i nostri amati ragazzi gireranno l’Italia raccontando i luoghi più belli dello stivale. Il programma vuole dare spazio ai giovani raccontando dei costumi e della società sotto un aspetto dinamico.

I due innamorati, separati fisicamente ma non con il cuore

Paolo dunque lavora a Milano mentre Clizia si gode le ultime settimane d’estate con la figlia, nella sua bella Sicilia. Una storia d’amore la loro stupenda, nata nella casa del Grande Fratello Vip e messa a dura prova da tanti situazioni. In primis la lontananza, dopo l’eliminazione della bella Incorvaia dalla casa a causa di parole forti usate dalla stessa all’interno del programma. Paolo riamane nella casa ma con il forte desiderio di poter stare con la sua ragazza senza telecamere. Poi arriva il lockdown e per loro ancora lontananza. Ma non hanno mollato nemmeno per un secondo i giovani innamorati,e quando hanno potuto vedersi è come se tutto quel tempo separati non ci fosse mai stato.

Visualizza questo post su Instagram E le stelle stanno a guardare 💘 Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia) in data: 10 Ago 2020 alle ore 11:37 PDT

Dopo aver trascorso le vacanza insieme i due hanno pensato molto al loro futuro insieme, e ci sono progetti importanti nei loro piani. La modella desidera il per sempre lo ha rivelato e anche una famiglia insieme al suo Paolo e il desiderio è assolutamente reciproco. Si sono buttati a capofitto in questa meravigliosa storia, chissà come andrà a finire.

