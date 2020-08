Coronavirus, il bollettino del 28 agosto: i dati dell’epidemia

Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi, venerdì 28 agosto, comunicherà i numeri dell’epidemia da coronavirus in Italia tramite bollettino.

Il Ministero della Salute ha appena pubblicato la tabella sanitaria che aggiorna lo stato dell’epidemia da Covid-19 in Italia. Stando ai dati odierni, i casi di contagio sono saliti a 265.409, ossia 1.462 unità in più di ieri. Di questi risultano essere attualmente positivi 23.035 soggetti (+1.103). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 74 in totale e 4 in più di ieri. Le persone guarite dall’inizio dell’emergenza risultano essere complessivamente 206.902 (+348). Nelle ultime 24 ore si sono registrati 9 decessi che hanno portato il bilancio delle vittime è salito a 35.472.

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di giovedì 27 agosto

Il Ministero della Salute ieri come di consueto ha pubblicato il bollettino relativo allo stato dell’epidemia da Covid-19 in Italia. Stando ai dati, i casi di contagio erano saliti a 263.949. Salivano ancora anche i soggetti attualmente positivi che risultavano essere 21.932. In calo i pazienti ricoverati in terapia intensiva 67 in totale. I guariti dall’inizio dell’emergenza erano 206.554. Infine il bilancio delle vittime era salito a 35.463.

Nelle note si leggeva che la Regione Sardegna aveva sottratto 2 unità, poichè già dichiarate in precedenza.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Coronavirus, il bollettino del 27 agosto: 5 nuovi decessi

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di mercoledì 26 agosto

Nella giornata di mercoledì i casi di contagio erano saliti a 262.540. Di questi risultavano essere attualmente positivi 20.753 soggetti. Cresceva anche il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva che ieri risultavano 69. Le persone guarite dall’inizio dell’emergenza erano 206.329. Si aggravava ancora il bilancio totale delle vittime salito a 35.458.

La Regione Abruzzo, si leggeva nelle note, aveva comunicato di aver sottratto 1 caso di lunedì scorso, in quanto già in carico ad altra Regione. La Sicilia rendeva noto che dei 33 nuovi positivi, 3 sono ospiti dell’hotspot di Lampedusa.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Coronavirus, il bollettino del 26 agosto: oltre mille attualmente positivi in più di ieri

Covid-19, Gianni Rezza: “Casi in aumento per la quarta settimana consecutiva”

“Per la quarta settimana consecutiva aumenta il numero di casi di Covid-19 in Italia. Anche se l’indice Rt, che viene calcolato sulle persone sintomatiche, rimane al di sotto di 1“. Inizia con queste parole il videomessaggio di Gianni Rezza, direttore della Prevenzione del Ministero della Salute, in merito all’aumento dei casi di contagio da coronavirus registratosi negli ultimi giorni. Il professor Rezza ha poi proseguito affermando che la maggior parte dei focolai individuato nelle varie regioni del Paese sarebbe legato ai rientri dalle vacanze da zone turistiche ad alta “incidenza di circolazione virale“.

Rezza ha poi proseguito, nel videomessaggio pubblicato dalla pagina Facebook del Ministero della Salute, specificando che i focolai vengono prontamente identificati anche attraverso i tamponi ed i test, eseguiti dopo l’ordinanza del Ministero dello scorso 12 agosto.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Covid-19, Gianni Rezza: “Casi in aumento per la quarta settimana consecutiva”

In arrivo il test per individuare gli asintomatici: rapido ed economico

Un gruppo di ricercatori israeliani della Università Ben Gurion, dell’Istituto nazionale di Biologia, dell’Università Open di Israele e del Centro Medico Universitario Soroka, avrebbero dato vita ad un progetto formidabile sul fronte Covid. Sarebbero riusciti ad inventare un test da somministrare non al singolo bensì ad un gruppo di più persone per vagliarne la positività o meno al coronavirus.

Una scoperta rivoluzionaria che consentirebbe di individuare asintomatici senza impiegare ingenti quantità di denaro. Nello specifico si chiama P-Best.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —>In arrivo il test per individuare gli asintomatici: rapido ed economico

Nuova zona rossa in Abruzzo. Chiuso un comune per boom di contagi

È un paese in provincia de L’Aquila il primo centro che dopo il lockdown a livello nazionale è stato sottoposto a stringenti misure anti Covid. Si chiama Lucoli ed a disporre l’ordinanza è stato il suo sindaco Valter Chiappini, il quale ha delimitato la frazione di Casamaina.

In quest’ultima sarebbero stati 12 i casi di soggetti positivi al coronavirus. Un numero decisamente elevato se rapportato alla densità abitativa del posto.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —>Nuova zona rossa in Abruzzo. Chiuso un comune per boom di contagi

Covid19. In Italia attivi 490 nuovi focolai. Scende l’età media dei contagiati

Cresce la paura in Italia in ordine alla nuova risalita dei casi di contagio da Covid-19. Attualmente nel Bel Paese sarebbero 490 i nuovi focolai individuati nelle ultime settimane che portano il totale a 1374.



Le autorità invitano a mantenere alta la guardia e a non abbandonarsi a facilonerie di sorta. Stando ai dati del Governo l’attuale flusso di contagi, per buona parte, si è determinato a causa dei flussi turistici sia in entrata che in uscita.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Covid19. In Italia attivi 490 nuovi focolai. Scende l’età media dei contagiati