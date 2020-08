Countdown per Michela Persico entrata nel nono mese di gravidanza – FOTO

Siamo agli sgoccioli per Michela Persico, entrata ufficialmente nel nono mese di gravidanza, per lei un’ecografia social con il compagno

Visualizza questo post su Instagram Buon #ferragosto anche da noi 🌴😍 #summer #family Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico) in data: 15 Ago 2020 alle ore 3:20 PDT

La bella Michele Persico, 29enne giornalista sportiva e conduttrice televisiva, non è conosciuta solo per essere la compagna del difensore della Juventus Daniele Rugani. Michela ha iniziato a lavorare come modella ma poi la passione per il giornalismo è cresciuta ed ha iniziato a collaborare per trasmissioni come Top Calcio 24 o SportItalia nel ruolo di inviata esterna, fino all’arrivo a Mediaset.

E’ stata anche però tra le altre cose opinionista nel programma tv Quelli che il calcio, condotto da Nicola Savino su Rai 2.

Per la giovane coppia la pandemia non è completamente da dimenticare, infatti a gennaio hanno saputo di aspettare il loro primo figlio. Michela è attivissima sui social e ha mostrato ai follower la sua gravidanza quasi quotidianamente, un modo anche per esorcizzare la crisi sanitaria in corso ma anche per documentare la sua crescita come donna matura.

Michela: “2,4 kg di nanetto che sta per arrivare”