Covid-19, Gianni Rezza: “Casi in aumento per la quarta settimana consecutiva”

Il direttore della Prevenzione del Ministero della Salute Gianni Rezza ha parlato dell’aumento dei casi di contagio da Covid-19 e dei focolai in Italia.

Anche ieri si è registrato un aumento dei contagi e dei soggetti attualmente positivi al coronavirus in Italia. Stando ai dati, diffusi dal Ministero della Salute, i nuovi casi di positività erano 1.411, mentre i positivi attuali + 1.179. Una crescita che ha suscitato il timore di diversi cittadini legato soprattutto ai vari focolai identificati in alcune regioni della Penisola. In merito è intervenuto il direttore della Prevenzione del Ministero della Salute Gianni Rezza attraverso un video messaggio pubblicato dalla pagina Facebook del Ministero. Stando alle parole del professor Rezza, la maggior parte dei nuovi focolai in Italia deriverebbe dai rientri delle zone turistiche.

Covid-19, Gianni Rezza: “Casi in aumento? Molti focolai in Italia legati al rientro dalle vacanze“

Report Monitoraggio Covid-19 17-23 agosto Pubblicato il report del monitoraggio #Covid19 per la settimana dal 17 al 23 agosto. “Nuovo aumento dei casi, fondamentale mantenere misure di precauzione”.Il commento del Prof. Giovanni RezzaTutti i dati⤵️http://bit.ly/reportmonitoraggio17_23ago Gepostet von Ministero della Salute am Donnerstag, 27. August 2020

“Per la quarta settimana consecutiva aumenta il numero di casi di Covid-19 in Italia. Anche se l’indice Rt, che viene calcolato sulle persone sintomatiche, rimane al di sotto di 1“. Inizia con queste parole il videomessaggio di Gianni Rezza, direttore della Prevenzione del Ministero della Salute, in merito all’aumento dei casi di contagio da coronavirus registratosi negli ultimi giorni. Il professor Rezza ha poi proseguito affermando che la maggior parte dei focolai individuato nelle varie regioni del Paese sarebbe legato ai rientri dalle vacanze da zone turistiche ad alta “incidenza di circolazione virale“.

Rezza ha poi proseguito, nel videomessaggio pubblicato dalla pagina Facebook del Ministero della Salute, specificando che i focolai vengono prontamente identificati anche attraverso i tamponi ed i test, eseguiti dopo l’ordinanza del Ministero dello scorso 12 agosto.

Infine il direttore della Prevenzione del Ministero della Salute ha concluso lanciando un appello verso i cittadini: “Rimane la necessità di aderire alle raccomandazioni delle autorità sanitarie: evitare assembramenti, indossare sempre la mascherina nei luoghi affollati, mantenere il distanziamento fisico e lavarsi sempre le mani“.

