Dieta depurativa, rimettersi in forma dopo le vacanze

Si sa, in vacanza si tende a mangiare di più e fare qualche stravizio. L’importante è rimettersi in forma al rientro, come? Ecco alcuni consigli

Finite le vacanze è ora di tornare in forma, ma come fare? Semplice basterà una dieta depurativa per togliere il grasso e il gonfiore in eccesso accumulato durante l’estate. Si sa, la bella stagione è piena di happy hour, serate, cene tra amici ed è molto difficile mantenere la linea. E’ possibile porre subito rimedio però, adottando un tipo di regime nutrizionale che possa aiutare il corpo a disfarsi del peso. Un dieta molto semplice che si ispira a quella tradizionale e mediterranea: varia, genuina e ricca di frutta e verdura. Sarà importante quindi l’integrazione del piano alimentare preferendo prodotti di stagione e dalle qualità depurative.

Dieta depurativa post-vacanze