Elettra Lamborghini, matrimonio sì ma in sicurezza: “Chiederò agli invitati di fare il tampone”

Elettra Lamborghini, prossima al matrimonio con Afrojack, chiede ai suoi invitati di fare il tampone per evitare la diffusione del virus.

Elettra Lamborghini interviene circa la questione Covid, riferendosi agli invitati alle sue nozze, previste per il 6 settembre. La Twerking Queen, seguitissima soprattutto dalle più giovani, precisa subito che non vuole rinunciare ai grossi festeggiamenti ma pretende che tutto venga fatto in sicurezza.

Per questo motivo, chiede ai suoi invitati di sottoporsi al tampone prima di partecipare alle nozze – massimo tre giorni prima precisa la Lamborghini – evitando che i festeggiamenti diventino luogo di diffusione del virus. La cantante si preoccupa, da quanto emerge dalle sue storie su Instagram, soprattutto per la nonna la quale essendo in un’età avanzata è sottoposta maggiormente al rischio di contrarre il Covid.

Elettra Lamborghini annulla gli impegni lavorativi

La cantante ha deciso di annullare gli impegni lavorativi previsti per la stagione estiva. Sul punto afferma: “Non siamo ancora pronti”. Un’affermazione che deriva presumibilmente da quanto accaduto alla stessa in Puglia, la sua presenza aveva infatti letteralmente paralizzato la spiaggia di Otranto. E a Gallipoli, i partecipanti al suo live infatti non hanno rispettato le misure di sicurezza previste. Una serie di situazioni spiacevoli che hanno indotto la Lamborghini a rinviare tutti i suoi impegni a data da destinarsi.

Nel frattempo, il suo pezzo La Isla continua ad animare questa stagione estiva, certamente atipica ma non priva di pezzi travolgenti e quello di Elettra Lamborghini insieme a Giusy Ferreri è tra i più amati, merito del giusto mix che si è venuto a creare tra le due.

