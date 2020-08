Per Eliana Michelazzo Covid ed annesso ricovero in ospedale. Lei stessa aveva dichiarato di essersi ammalata al ‘Billionaire’ di Briatore, ora sta peggio.

Aggiornamenti Eliana Michelazzo Covid. Anche la ex agente di Pamela Prati, coinvolta nello scandalo relativo alla falsa identitΓ di Mark Caltagirone, Γ¨ finita con il contagiarsi dopo un pernottamento in Sardegna.

La stessa 41enne romana aveva informato i suoi ammiratori di essere risultata positiva al Coronavirus, con un apposito messaggio rilasciato su Instagram. Lo scorso 23 agosto la Michelazzo aveva svolto un tampone dopo essere rientrata a casa a Roma. Dopo quattro giorni Γ¨ poi giunto l’esito a lei sfavorevole. Ed ora arriva la notizia di un ricovero urgente al Policlinico Umberto I. Ne parla l’AdnKronos, che riferisce di come le condizioni della donna siano peggiorate all’improvviso.

Eliana Michelazzo Covid, ricovero urgente: “Le sue condizioni sono peggiorate”

La Michelazzo aveva ammesso di avere partecipato a una festa al ‘Billionaire’ di Flavio Briatore nella notte di Ferragosto. Ed a suo dire c’erano tantissime persone ammassate le une sulle altre, senza avere adottato alcuna misura cautelativa. “Nessuno indossava mascherine nΓ© rispettava il distanziamento social”. La sua allusione Γ¨ chiara: Eliana Michelazzo ha contratto il Covid lΓ¬ e ne Γ¨ certa.

E pure lo stesso Briatore ha il Covid, cosΓ¬ come altri 63 impiegati su 102 in totale che lavorano al suo ‘Billionaire’. Purtroppo il comportamento irresponsabile di non pochi che hanno pensato solo a divertirsi sta gravando adesso sul numero quotidiano di contagi in Italia.

