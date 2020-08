Gerry Scotti, cosa faceva prima di diventare famoso

È uno dei volti più noti e amati della televisione italiana, il palinsesto di Mediaset pullula di suoi programmi, ma cosa faceva Gerry Scotti prima di diventare famoso? Lo ha raccontato all’amico e collega Rudy Zerbi

Gerry Scotti è uno dei presentatori più impegnati della televisione, tanto da aver dovuto prendere la decisione di non partecipare alla prossima edizione di “Striscia la Notizia” a causa dei troppi impegni lavorativi. Canale 5 sta mandando attualmente in onda le repliche di “The Wall“, ma Gerry tornerà tra poche settimane con le nuove registrazioni di “Caduta Libera“. In autunno sarà sua la prima serata del giovedì con il “Chi Vuol Essere Milionario?” e accanto a Maria De Filippi, Teo Mammucari, Sabrina Ferilli e Rudy Zerbi sarà presente nella nuova edizione di “Tu Si Que Vales“.

Il passato di Gerry Scotti

Ospite proprio dall’amico e partner di lavoro Rudy Zerbi nel suo programma di Radio Deejay, Gerry Scotti ha parlato del suo passato e in particolare dei lavori che si è ritrovato a fare in giovane età. Il pubblico lo ha imparato a conoscere e amare ed è oggi uno dei presentatori di spicco di Canale 5, ma prima di buttarsi nel mondo della musica e dello spettacolo ha svolto diversi lavori.

Negli anni ’70, per pagarsi le vacanze ha stampato guarnizioni in cartone: “Le 400 mila lire guadagnate le usai per andare a Lignano Sabbiadoro a divertirmi“, ha raccontato il presentatore, “mentre l’anno dopo ho consegnato libri“. Questo quando era ancora adolescente.

Una volta diventato maggiorenne le cose non sono cambiate, anzi. “Mi hanno messo all’insaccamento di mangimi per vitelli“, ha dichiarato. Solo alla fine degli anni Settanta ha mosso i primi passi verso la carriera radiofonica, finendo poi nel 1982 proprio a Radio Deejay. Il resto è storia.

