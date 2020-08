I segni zodiacali con un brutto carattere. Ci sei anche tu?

Alcuni segni sono più suscettibili di altri. Quante volte vi è capitato di provocare reazioni esagerate nei vostri interlocutori? Forse, erano di uno di questi tre segni.

L’astrologia la dice lunga sul temperamento delle persone. Quante volte vi è capitato di vedere i vostri gioviali interlocutori trasformarsi in delle bestie di satana?

Niente paura, a spiegare il fenomeno interviene l’astrologia! Probabilmente avevate a che fare con uno di questi tre segni, contraddistinti da un temperamento particolare, eccessivamente sensibile e permaloso.

Per dirlo in parole povere, ci sono alcuni segni che hanno un brutto carattere. Colpa delle stelle: per loro una frase fuori luogo può trasformare un momento piacevole in una vera e propria tragedia.

Quindi, quando parlate con uno di questi tre segni fate attenzione!

Leggi anche –> Zodiaco, Settembre sarà un mese positivo per questi quattro segni

I segni zodiacali con un bel caratterino

Gemelli

Il primo segno dal quale bisogna guardarsi bene è il Gemelli. I nati sotto questo segno possono sembrare calmi, gentili e accondiscendenti. Ma non dimenticati che sono caratterizzati da una dualità intrinseca, capace di trasformare degli adorabili agnellini in dei leoni feroci.

Se un Gemelli viene stuzzicato in malo modo può avere delle reazioni differenti, che vanno dalle risposte sarcastiche a delle sceneggiate da brividi. Inoltre, è difficile riconoscere un Gemelli: apparentemente ha un atteggiamento calo, che non desta sospetti.

Tuttavia, se vi capita di farli arrabbiare, vi consigliamo di lasciarlo calmare, co che dimentichi da solo lo screzio ricevuto.

Leggi anche –> Oroscopo, i 4 segni zodiacali più pigri e sempre stanchi

Cancro

Il Cancro è un segno d’acqua, e come tale ha un temperamento simile ad un mare in tempesta. Dalla bassa all’alta marea, il Cancro è in grado di cambiare umore in maniera repentina, quasi impercettibile, facendo impazzire i propri interlocutori.

Come se non bastasse, è il segno più sensibile dello zodiaco. Questa fa in modo che, una volta ferito, si attivi la sua aggressività passiva. Una parola fuori posto e via, sarete fuori dalla sua cerchia di interessi.

Attenzione! Anche se non è disposto a far alcun passo verso di voi, pretende che voi facciate qualcosa per rimediare all’errore di cui magari non siete a conoscenza. Quindi, se volete bene ad un Cancro, non sottovalutate la sua indifferenza, e correte subito ai ripari!

Bilancia

Dulcis in fundo la Bilancia. Il suo estremo bisogno di equilibrio rende la Bilancia un segno particolare, che cerca sempre di evitare le discussioni in ogni relazione. Questo, tuttavia, non significa che si tratti di persone calme e comprensive.

Al contrario, i nati sotto il segno della Bilancia tendono a raccogliere dettagli sui propri interlocutori, soprattutto in merito ai loro difetti, così da poterli riutilizzare durante le discussioni. In questo modo, pur di ottenere una posizione di vantaggio, attaccano i “nemici” colpendoli nei punti in cui sono più deboli: e fanno male!

Il nostro consiglio, se mai dovesse trovarvi a discutere con un Bilancia, e di rimandare la discussione ad un momento pacifico, così da dargli tempo di calmarsi e riflettere.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.