È lui il cantante più ricco d’Italia con un patrimonio di 50 milioni di euro

Vengono spesso stilate le classifiche degli artisti internazionali più pagati al mondo, ma vi siete mai chiesti chi è il cantante più ricco d’Italia? La risposta non dovrebbe stupire poi molto

Se c’è una cosa che non smetterà mai di incuriosire il pubblico è scoprire quanto guadagnano le celebrità e a quanto ammonta il loro patrimonio. Esistono delle vere e proprie classifiche stilate annualmente da Forbes che lo dimostrano. In Italia se ne parla meno, ma questo non significa che la curiosità non ci sia. Per quanto riguarda gli artisti musicali, ad esempio, raramente ci si chiede chi sia il più pagato o il più ricco. Questo non significa che la risposta non si sappia. Scopriamo chi è il cantante italiano più benestante.

LEGGI ANCHE -> Mina, vita privata e carriera di una donna che ha fatto la storia

Il cantante più ricco con un patrimonio di 50 milioni di euro

Ha alle spalle più di 60 anni di carriera, è stato uno dei protagonisti indiscussi della scena musicale italiana e ha solcato anche i territori del cinema e dello spettacolo. Con un patrimonio di 50 milioni di euro l’artista più ricco d’Italia è Adriano Celentano. Il Molleggiato ha pubblicato più di quaranta album vendendo circa 200 milioni di copie e donando al pubblico perle musicali come “Azzurro“, “L’emozione non ha voce“, “Il ragazzo della via Gluck” e “24mila baci“. È apparso in altrettante pellicole cinematografiche e ha partecipato a numerosi programmi televisivi. Lo scorso anno è tornato in tv con il cartone “Adrian“, scritto e diretto proprio dal cantante, che tuttavia non ha ricevuto il riscontro sperato. Nonostante siano stati spesi una decina di milioni di euro per realizzarlo.

LEGGI ANCHE -> Chi sono i figli di Adriano Celentano e Claudia Mori

È quindi lui il cantante italiano più benestante. Spesso sono proprio gli artisti che si dedicano a diversi progetti, non solo musicali, ad avere un maggior guadagno. E Adriano Celentano ne è la prova. Se poi il tuo nome rientra tra coloro che hanno fatto la storia della musica nazionale, un patrimonio del genere non dovrebbe stupire poi così tanto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter