La Casa di Carta, Miguel Herrán senza veli: scatto da censura – FOTO

La Casa di Carta, Miguel Herrán senza veli: scatto da censura. Stiamo parlando del meraviglioso Rio, il ragazzino della serie che tutti vorrebbero al proprio fianco

Miguel Herran è uno degli attori più amati del momento, in particolar modo per essere uno dei protagonisti de La Casa di Carta, Rio. È stato anche uno dei protagonisti di Èlite, lì interpretava Christian, uno dei ragazzi della scuola pubblica che nella prima stagione viene spostato nella scuola privata. Lì comincia una vita completamente diversa, che gli regala momenti di divertimento ma anche momenti di tristezza e disperazione.

È Rio ne La Casa di Carta, nella vita reale Miguel è un attore amatissimo da tutti

Ne La Casa di Carta, invece, Rio è un ragazzo dolcissimo che viene arruolato nella banda di ladri per le sue capacità con il computer. Non esiste un hacker più talentuoso di lui. Nelle prime stagioni è davvero molto piccolo, infatti è su di lui che cerca di fare leva la polizia: gli fanno arrivare nella Zecca di Stato un video dei suoi genitori, che lo supplicano di costituirsi e di ricominciare una nuova vita. Nonostante un piccolo vacillamento iniziale, Rio va fino in fondo con la rapina e alla fine diventa ricchissimo. Nelle stagioni successive, poi, viene rintracciato dalla polizia a causa di un telefono, che lui aveva usato per parlare con Tokyo che lo aveva lasciato per vedere il mondo. E da lì è di nuovo precipitato tutto.

Miguel su Instagram ha più di 13 milioni di followers.