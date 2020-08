Laura Pausini in costume intero total black, boom di like – FOTO

View this post on Instagram

I cani non sanno se sei famoso. I cani non sanno se sei intonato. Non sanno quanti soldi hai. Non ti giudicano se sbagli. Loro sanno quando ti senti solo. Loro ti ascoltano anche se canti e sei stonato. Ti stanno vicino anche se non puoi comprar loro nulla. Rimangono al tuo fianco quando piangi perché hai sbagliato. Amo gli animali, in particolare i cani, e penso che ognuno di noi dovrebbe avere la possibilità di conoscere quella meravigliosa sensazione che solo loro ti fanno sentire, quella di essere importante nonostante tutto e tutti. Loro sono LILA e Marlon e fanno parte della nostra famiglia. #GiornataMondialeDelCane Los perros no saben si eres famoso. Los perros no saben si afinas. No saben cuánto dinero tienes. No te juzgan si te equivocas. Ellos saben cuando te sientes solo. Ellos te escuchan aunque desafines al cantar. Se mantienen cerca de ti aunque no puedas comprarles nada. Se quedan a tu lado cuando lloras porque te equivocaste. Amo a los animales, y en particular a los perros, porque creo que cada uno de nosotros debería tener la oportunidad de conocer la maravillosa sensación que solo ellos te hacen sentir, la de ser importante a pesar de todo y de todos. Ellos son LILA y Marlon y forman parte de nuestra familia. #DíaMundialdelPerro Dogs don’t know if you’re famous. Dogs don’t know if you’re in-tune. They don’t know if you’re rich. They don’t judge you if you’re wrong. They know when you feel alone. They’re next to you even if you can’t buy them anything. They’re by your side when you cry because you made a mistake. I love animals, in particular dogs, and I think each of us should experience the way they make you feel, how they put you first no matter what. These are LILA and Marlon and they’re part of our family. #InternationalDogDay #Cani #Dogs #Love Photos: @paolocartaofficial + #fabriziopausini @laura4u_official